

Gaziantep'te yaşayan Deveci ailesi, hastalığına iki yıldır teşhis konulamayan ve günden güne eriyen 3,5 yaşındaki yavruları Hüseyin için yardım elinin uzanmasını bekliyor.







İKİ YILDIR HASTALIĞINA TEŞHİS KONULAMAYAN HÜSEYİN'İN ADETA KEMİKLERİ SAYILIYOR







2015 yılının Temmuz ayından beri hastaneleri kapı kapı dolaşan baba Kerim Deveci (33), oğlu Hüseyin'in hastalığına iki yıldır teşhis konulamadığını, oğlunun gözlerinin önünde eridiğini söyledi.







Kerim Deveci, “Şu an kemikleri sayılacak kadar zayıflamış olan oğlumun ilk şikayetleri 1.5 yaşında kusma ve ishal ile başladı. Çocuğumu hastaneye götürdük, ishali önlemek için ilaç verdiler. Bu kez çocuk kabızlık yaşamaya başladı. Tedavisi yapılamıyordu, kapı kapı doktor gezdik. Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta gitmediğimiz hastane kalmadı. Yine de teşhis konulamadı. 2016 yılının Ağustos ayında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne geldik. Hüseyin 2017'nin Mart ayına kadar hastanede yatmasına rağmen hastalık teşhis edilemedi” diye konuştu.







kaynak:habertürk