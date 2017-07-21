Fransız bulldog cinsi köpek, sahibinin dikkatini çekmek için bebek gibi sızlanırken yarış arabasını andıran sesler çıkarıyor.

Sahibinin ilgisini çekmek isterken minik bir yarış arabasına dönüşen sevimli köpeğin videosu, 8 Temmuz'da Abby Russell tarafından yayınlandığı andan beri internette izlenme rekorları kırıyor. Videonun sonunda, amacına ulaşamayan minnoş köpeğin vazgeçerek dönüp gittiği görülüyor.

Kaynak: haberinburada