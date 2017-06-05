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minik yaprak'tan acı haber geldi!

MİNİK YAPRAK'TAN ACI HABER GELDİ!

3 aydır nakil bekleyen Yaprak Gökdemir, tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı

Tarih : 05 Haziran 2017, 14:25
Puan Ver : Minik Yaprak'tan Acı Haber Geldi!(6/10)5


 İzmir'in Bayındır İlçesi'nde 7 aylıkken karaciğer yetmezliği teşhisi konulan ve yaklaşık 3 aydır nakil bekleyen Yaprak Gökdemir, tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı.



KARACİĞER YETMEZLİĞİ TEŞHİSİ KONMUŞTU



DHA'nın haberine göre; Bayındır'daki bir besi çiftliğinde hayvan bakıcılığı yapan aslen Ödemişli 36 yaşındaki Ümit Gökdemir ile 30 yaşındaki Figen Gökdemir çiftinin, 9 ay önce üçüncü çocukları dünyaya geldi. Çiftin 'Yaprak' adını verdiği kızları, 4 aylık olduğunda rahatsızlanınca ailesi tarafından Tire Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Burada 'sarılık' şüphesi üzerinde duran doktorlar, minik Yaprak'ı gerekli tahlil ve tetkiklerinin detaylı bir şekilde yapılabilmesi için Tire Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada Yaprak bebeğe, karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.



Talihsiz Yaprak, teşhisin ardından İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Doktorlar, burada 22 gün boyunca kalan minik Yaprak'ın karaciğerinin gelişimini sağlayamadığı, normal yaşamına dönebilmesi için 150 gramlık bir parça karaciğer nakli yapılması gerektiğini ailesine bildirdi. Minik Yaprak, buradan da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane hastane dolaşan Yaprak'a burada da aynı teşhis konulup, karaciğer nakli için canlı donör aranmaya başlandı. Anne Figen Gökdemir ve baba Ümit Gökdemir'in karaciğerleri, yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından nakile uygun bulunmadı. Tüm aramalara rağmen uygun karaciğer bulunamayan Yaprak bebeğin durumu her geçen gün daha kötüye gitti.



 



kaynak:habertürk








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