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Miras Kalan Evin Duvarındaki Gizli Dolapta 100 Fünye Bulundu
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Miras Kalan Evin Duvarındaki Gizli Dolapta 100 Fünye Bulundu

MİRAS KALAN EVİN DUVARINDAKİ GİZLİ DOLAPTA 100 FÜNYE BULUNDU

Aydın'da kayınpederinden miras kalan evde onarım çalışması yapan Ali İhsan Yıldız, duvardaki gizli dolapta 100 fünye buldu. Fünyeler, jandarma tarafından imha edildi.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 16:30
Puan Ver : Miras Kalan Evin Duvarındaki Gizli Dolapta 100 Fünye Bulundu(10/10)6

Aydın'ın Koçarlı İlçesi'nde, bir evde yapılan onarım sırasında duvarın içindeki ahşap bir dolap içinde MKE yapımı 100 fünye bulundu. Fünyeler, savcının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

FÜNYELERİ BULUNCA JANDARMA'YA HABER VERDİ

Koçarlı'nın kırsal Kızılcabölük Mahallesi'ndeki kayınpederi Raşit Şahin'den miras kalan evde geçen Cuma günü onarım çalışması yapan 62 yaşındaki Ali İhsan Yıldız, duvarda sıvanın altına gömülü ahşap dolap olduğunu farketti. Dolabı açan Yıldız, içinde 100 fünye olduğunu görünce durumu Mersinbelen Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

SAVCILIK TALİMATIYLA FÜNYELER İMHA EDİLDİ

Evde inceleme yapan jandarma, savcının talimatı üzerine MKE yapımı fünyeleri, yerinde imha ederek, etkisiz hale getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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