Edirne'de işçi emeklisi kardeşler Mümtaz Çavutçu ile Ahmet Çavutçu, arasında aileden kalan mirasın paylaşımı sırasında 1976 yılına anlaşmazlık çıktı. Anlaşmazlık nedeniyle küsen kardeşler birbirleriyle konuşmayınca, araya giren çocukları 19 yıl süren küslüğe kardeşleri barıştırarak son verdi. Edirne'nin Barutluk Mahallesi'nde aynı sokak üzerinde karşılıklı evlerde oturan kardeşler arasında 2004 yılında yine çeşitli nedenlerle tartışmalar yaşandı ve yeniden birbirleriyle küsüp, karşılıklı suçlamalarda bulundular. Ahmet Çavutçu, evinde aşırı gürültü yaptığı ve kaçak içki sattığı iddiasıyla ağabeyi Mümtaz Çavutçu hakkında polise şikayetçi olmasının ardından küskünlük gerginliğe neden oldu.

PENCERE DUVARLARINA ASILAN YAZILARLA MESAJLAŞMA

Şikayetin ardından hakkındaki suçlamalara takipsizlik verilen Mümtaz Çavutçu, önce kardeşinin evine bakan evinin kapısını kapatıp, başka bir giriş yaptı. Ardında da kendisini şikayet eden kardeşine mesajını evinin penceresi ve duvarlarına astığı yazılarla vermeye başladı. Mümtaz Çavutçu, hakkında mahkemenin verdiği takipsizlik kararı ile birlikte, 'Adliye ve karayolu yol yapacaksın. Sonra da uzlaştırın bizi hakim bey diyeceksin. Yok öyle 5 kuruşa köfte', 'Adliye ve karakol gülü', 'Şimdi ben kime mektup yazacağımı biliyorum. Bir şey yapar mıyım yapamam mı. Pek yakında', 'Zavallı kara kedi', 'Zavallı topal ördek. Havlayan it cami duvarına yaslanıp pineklermiş', Gambazlığı meslek edinmiş kişi. Zavallı ucube yaratık', 'Sahtekar topal ördek penguen'in de aralarında bulunduğu ve zaman zaman hakaret de içeren çeşitli yazılar yazarak kardeşine mesaj gönderdi.

AĞABEYİNE DUVARINDAN CEVAP VERDİ

Ahmet Çavutçu da ağabeyinin hakkındaki iddialarına cevap vermek için evinin duvarına, Pavyon erkeği oku, İnkarcı, yalancı iftiracıya başlığını taşıyan bir yazı astı. Yazıda, Sokak duvarına p........k yazısını yazan p.........gi tanıyor musunuz 1978'de Kıyık tuvaletlerinde kendini vurdurup, beni vurdular diye diye iftira atan kişiye tanıyormusun? Babasının sağlığında eve kapıdan değil pencereden giren adamı tanıyormusunuz?Yakın zamana kadar ramazan ayı ve dini gecelerde içki içen ataisti tanıyor musun? Babasının kovalarken ayakkabı giymeden kaçanı tanıyormusun. Çıkar uğruna parti değiştiren ya da para uğruna kendini pazarlayan adamı tanıyormusun. ifadelerine yer verdi.

Kaynak: haberinburada