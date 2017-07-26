MİRCEA LUCESCU'DAN TÜRK ARKADAŞINA: GALATASARAY'LA ANLAŞTIM, BEKLİYORUM
Galatasaray'la ilgili tek kelime bile konuşmayan Mircea Lucescu, Türkiye'de yaşayan yakın dostuna "Galatasaray'la anlaştım, Tudor'u göndermelerini bekliyorum." dedi.
Galatasaray'da Mircea Lucescu defteri henüz kapanmadı... Takım Avrupa Ligi'nde Östersunds'a elenince kredisini tamamen tüketen İgor Tudor'la geçtiğimiz günlerde, "Yola devam" kararı çıksa da kazın ayağının öyle olmadığı anlaşıldı.
"GALATASARAY'LA ANLAŞTIM, BEKLİYORUM"
Başkan Özbek'in, kısa süre önce Luce ile tekrar temas kurduğu ortaya çıktı. Öyle ki 72 yaşındaki teknik adamın, Türkiye'de yaşayan yakın bir dostuna, "Galatasaray'la anlaştım, bekliyorum" dediği öğrenildi. Kurt hoca ile resmi anlaşma yapılması için Sarı-Kırmızılı yönetimin Tudor'la yolları ayırma formülü üzerinde durduğu belirtiliyor. Hırvat hocanın Galatasaray'dan 1 milyon Euro tazminat talep ettiği, Özbek ve kurmaylarının işi 400 bin Euro'ya bitirmeye çalıştığı da gelen haberler arasında.
LUCESCU PARA KONUŞMADI
Bu arada Lucescu'nun, Özbek'le yaptığı prensip anlaşmasında para konusunu gündeme bile getirmediği öğrenildi. Galatasaray'ın taraftarla bütünleşmesi ve Florya'da huzurlu bir ortam sağlanması halinde çok büyük başarılara imza atacağını kaydeden Luce, aynı zamanda oğlu Razvan Lucescu'yu da yardımcı antrenör olarak Galatasaray'a getirecek. Tecrübeli teknik adamın, görüşme sırasında Özbek'e şampiyonluk sözü bile verdiği iddia ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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