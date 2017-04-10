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mısır'da 3 aylık ohal kararı onaylandı

MISIR'DA 3 AYLIK OHAL KARARI ONAYLANDI

Mısır hükümeti, ülke çapında 3 aylık Olağanüstü Hal öngören kararı onayladı

Tarih : 10 Nisan 2017, 16:07
Puan Ver : Mısır'da 3 Aylık Ohal Kararı Onaylandı(8/10)9


Mısır hükümeti, ülkede 3 ay boyunca uygulanacak Olağanüstü hal (OHAL) ilanı kararını onayladı.



Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "Şerif İsmal'in başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında, Hukuki ve anayasal işlemlerin tamamlanması çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin almış olduğu 3 ay OHAL ilanı kararını onayladı." denildi.



 



kaynak:habertürk








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