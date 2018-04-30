MISIR'DA MOHAMED SALAH KRİZİ ÇIKTI
İngiltere Premier Lig'de Liverpool forması giyen Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah ile fotoğrafını izinsiz kullanan Mısır Futbol Federasyonu arasında anlaşmazlık çıktı.
İngiltere Premier Lig'de Liverpool forması giyen Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah ile fotoğrafını izinsiz kullanan Mısır Futbol Federasyonu (EFA) arasında anlaşmazlık çıktı.
Sezon başında transfer olduğu Liverpool'da gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Salah ile EFA arasında 2018 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına 1,5 ay kala tartışma yaşandı.
Salah, EFA'nın sponsorları arasındaki bir telekomünikasyon şirketinin, fotoğrafını izin almaksızın Mısır Milli Takımı'nın uçağına yapıştırdığını savundu.
"BÜYÜK HAKARET"
Bir başka telekomünikasyon firmasıyla sponsorluk anlaşması bulunan 25 yaşındaki futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üzgünüm ama bu büyük bir hakaret. Daha şık bir yaklaşım sergilenebilirdi." ifadelerini kullandı.
Salah, Premier Lig'de attığı 31 golle 38 haftalı sezonların rekorunu paylaşan Alan Shearer, Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez'i yakaladı.
Kaynak: haberinburada
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