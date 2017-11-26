Mısır'da camiye düzenlenen ve 300'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği saldırı nedeniyle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLECEK

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Kasım'da Mısır'daki El Ravda Camisi'ne yapılan terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin acısından dolayı pazartesi günü Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi.

BAYRAKLAR YARIYA İNECEK

Alınan karar çerçevesinde, yarın güneşin batışına kadar bütün yurtta ve dış temsilciliklerde bayraklar yarıya indirilecek.

Kaynak: haberinburada