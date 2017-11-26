MISIR'DAKİ CAMİ KATLİAMI NEDENİYLE 1 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
Mısır'da 300'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırısı nedeniyle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi.
Mısır'da camiye düzenlenen ve 300'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği saldırı nedeniyle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi.
BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLECEK
Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Kasım'da Mısır'daki El Ravda Camisi'ne yapılan terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin acısından dolayı pazartesi günü Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi.
BAYRAKLAR YARIYA İNECEK
Alınan karar çerçevesinde, yarın güneşin batışına kadar bütün yurtta ve dış temsilciliklerde bayraklar yarıya indirilecek.
Kaynak: haberinburada
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