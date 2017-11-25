MISIR'DAKİ SALDIRIDA ÖLEN 235 KİŞİ, FRANSA'DA ANILDI! EYFEL KULESİ'NİN IŞIKLARI KARARTILDI
Mısır'da camiye düzenlenen saldırıda 235 kişinin can vermesinin ardından, Fransa'da Eyfel Kulesi'nin ışıkları söndürülerek anma düzenlendi.
Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nın ışıkları, Mısır'ın Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentinde Ravda Camisi'nin hedef alındığı terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına söndürüldü.
EYFEL KULESİ KARANLIĞA BÜRÜNDÜ
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun talimatıyla ışıkları gece yarısı söndürülen kule karanlığa büründü.
Hidalgo, kendisine ait sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin, "Terör bir kez daha Mısır'ı vurdu. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığımı ve yaralılara desteğimi iletiyorum." mesajını paylaştı.
235 KİŞİ CAN VERMİŞTİ
Kulenin ışıkları daha önce de birçok ülkede terör saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin anısına karartılmıştı.
Ariş kentindeki Ravda Camisi'ne yönelik bombalı ve silahlı saldırıda 235 kişinin hayatını kaybettiği, 109 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Saldırıyla ilgili olarak ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.
Kaynak: haberinburada
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