MISIR'DAKİ TERÖR SALDIRISI İÇİN 1 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ! BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ
Mısır'da 305 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edilerek tüm bayraklar yarıya indirildi.
Terör örgütü DEAŞ tarafından Mısır'da gerçekleştirilen saldırının ardından Türkiye'de milli yas ilan edildi. 305 kişinin can verdiği, 128 kişinin de yaralandığı saldırı nedeniyle tüm bayraklar yarıya indirildi.
BİR GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Mısır'da, El Ravda Camii'ne yapılan terör saldırısı nedeniyle Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edildi. Taksim Meydanı'ndaki dev Türk Bayrağı da yas nedeniyle görevliler tarafından yarıya indirildi.
Yas nedeniyle yurtta ve dış temsilciliklerde tüm bayraklar yarıya çekildi. Taksim Meydanı'ndaki dev Türk Bayrağı da görevliler tarafından yarıya indirildi.Mısır'da El Ravda Camisi'ne yapılan menfur terör saldırısında 305 kişi yaşamını yitirmiş, 128 kişi de yaralanmıştı.
Milli yas nedeniyle sabah saatlerinde tüm bayraklar yarıya indirildi:
Kaynak: haberinburada
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