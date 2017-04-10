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mısır'dan israil'e füze fırlatıldı!

MISIR'DAN İSRAİL'E FÜZE FIRLATILDI!

İsrail ordusu, ''Mısır topraklarından İsrail'e füze atıldı'' açıklamasında bulundu.

Tarih : 10 Nisan 2017, 14:26
Puan Ver : Mısır'dan İsrail'e Füze Fırlatıldı!(8/10)7


İsrail ordusu, Mısır'ın Sina bölgesinden İsrail'e füze atıldığını açıkladı.



Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. İsrail ile Mısır arasındaki Taba sınır kapısının kapatıldığı da duyuruldu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Mısır  Dan  İsrail  E  Füze  Fırlatıldı    haber

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