

İsrail ordusu, Mısır'ın Sina bölgesinden İsrail'e füze atıldığını açıkladı.







Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. İsrail ile Mısır arasındaki Taba sınır kapısının kapatıldığı da duyuruldu.







kaynak:sabah