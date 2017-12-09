MISIR'IN CASUSLUK OYUNU! GÖZALTINA ALINANLARIN HEPSİ MISIRLI, MÜSLÜMAN KARDEŞLER ÜYESİ BİLE DEĞİLLER
Mısır'da Türkiye aleyhine yürütülen casusluk soruşturmasının gerilimi artırmak amacıyla suni olarak türetildiğine dair işaretler var. Gözaltına alınanların hepsinin Mısırlı olması da o işaretlerden biri.
Mısır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin ülkenin Genel İstihbarat Teşkilatı'nın çalışması doğrultusunda başlattığı "Türkiye adına casusluk soruşturması" kapsamında, 22 Kasım'da 29 kişi gözaltına alındı. MİT ve Müslüman Kardeşler'in hükümeti devirmek amacıyla Mısır'da Türkiye lehine espiyonaj faaliyeti yürüttüğü, yasadışı para transferi, kara para aklama ve gizli görüşme faaliyetleri sürdürdükleri iddia ediliyor.
16 KİŞİNİN MAL VARLIKLARI DONDURULDU
Mısır'da tuhaf ve alışılmadık bir casusluk soruşturması yürütülüyor. Mısır Devlet Ajansı MENA'nın geçtiği ve Sisi rejimine yakın gazetelerde aynı anda servis edilen haberlerde; Mısır vatandaşı oldukları ileri sürülen 29 kişinin ve iş yerlerinde; uluslararası görüşmelerde kullanılan cihazlar, elektromanyetik dalga alıcı/vericileri, yüksek hızlı bilgi akışı sağlayan nano istasyonu, cihazların uzaktan kontrolünü sağlayan programlar yüklü bilgisayarlar, mikro boyutlarda teknik casusluk malzemeleri ele geçirildiği, 16 kişinin mal varlıklarının dondurulduğu belirtiliyor.
SORUŞTURMA GERİLİMİ ARTIRMAK İÇİN TÜRETİLDİ
Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; Türkiye'yi yakından ilgilendiren, dayanağı olmayan suçlamaların yer aldığı bu iddialarla ilgili şu bilgilere ve değerlendirmelere ulaştım: Gizlilik kararı alınan soruşturma hakkında Mısır makamlarınca herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Genel görüntü ise soruşturmanın Türkiye ile gerilimi artırmak amacıyla suni olarak türetildiğine dair işaretler içeriyor.
GÖZALTINA ALINANLARLA İLGİLİ TÜRK MAKAMLARINA BİLGİLENDİRME YAPILMADI
Sisi rejiminin, Katar krizi ve Ortadoğu'daki güncel siyasi ortamdan kendi lehine çıkar sağlamak amacıyla böyle bir davayı gündeme getirdiği, Türkiye'yi iç ve dış kamuoyu nezdinde zor durumda bırakmayı hedeflediği çıkarımı yanlış olmaz. Gözaltına alınanların hepsi Mısır vatandaşı olan, genç yaşlarda ve genel olarak özel sektörde iletişim firmalarında çalışanlardan oluşuyor. Mısır şu ana kadar Türk vatandaşı ve Türkiye'de ikâmet eden Mısırlılara ait bir isim de telaffuz etmedi. Daha önemlisi gözaltına alınanlar hakkında Türk makamlarına herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.
TUTUKLULAR MÜSLÜMAN KARDEŞLER ÜYESİ BİLE DEĞİL
Türkiye'deki Müslüman Kardeşler'in bu dava kapsamında istismar edilebilecek bir çalışması bulunmuyor. Tutuklulara bakıldığında çoğunluğu Müslüman Kardeşler üyesi değil ve aralarında Hıristiyanlar da yer alıyor. Sonuç olarak; darbe sonrasında güçlenen Askeri İstihbarat Teşkilatı'nın gerisinde kalan Mısır İstihbaratı, bu ceza davasını istismar ederek itibar sağlamaya, reklam yapmaya çalışıyor. Ayrıca Mısır güvenlik ve istihbarat birimleri, Mısır yargısının zayıf konumundan istifade ederek bu tür davalar açabiliyor.
CEZA DAVASINDAN TÜRKİYE ALEYHİNE DOSYA TÜRETİLDİ
Soruşturmanın , "fazla kar elde etmek için illegal yollardan uluslararası telefon görüşmelerinin aktarılması" konulu ceza davasından türetildiği anlaşılıyor. Mısır merkezli Smart adlı firma yasalara aykırı olarak, Mısır Telekom Şirketi tekeline rağmen Mısırlılara, uluslararası telefon görüşmelerini ucuz tarifelerle aktarma hizmeti sunuyor. Smart firmasının sahipleri ve bazı şirket çalışanları Ekim 2017'de ceza davası kapsamında gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Müslüman Kardeşler'le bağlantılı bazı kişilere rastlanması nedeniyle konu suiistimal edilirken; Mısır Türkiye'yi de dahil ederek soruşturmayı siyasallaştırıyor. Medyaya dağıtılan fotoğraflar arasında Smart firmasının İstanbul'daki ofisine ait olduğu belirtilen bir binanın fotoğraflı da yer alıyor; delil üretilmeye çalışılıyor.
Kaynak: haberinburada
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