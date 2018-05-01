Mısırlı Eski Futbolcu Terike, Terör Listesine Girdi
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Mısırlı Eski Futbolcu Terike, Terör Listesine Girdi

MISIRLI ESKİ FUTBOLCU TERİKE, TERÖR LİSTESİNE GİRDİ

Mısır'ın eski milli futbolcularından Muhammed Ebu Terike, ülkesindeki resmi gazetedeki karara göre terör listesine girdi.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 10:20
Puan Ver : Mısırlı Eski Futbolcu Terike, Terör Listesine Girdi(5/10)1

Mısır'da eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike ile bin 528 kişinin üçüncü kez "terör listesine" alındığı bildirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kahire Ceza Mahkemesi, Ebu Terike'nin de arasında olduğu bin 529 kişiyi 5 yıl için terör listesine aldı.

MALLARINA EL KONULABİLECEK

Terör listesine alınan isimler, "rejimi güç kullanarak değiştirmek ve silahlı kuvvetler, polis ve yargı kurumlarına saldırmak" gibi suçlamalarla itham ediliyor. Terör örgütleri ve teröristlerin mallarına el konulmasına izin veren yeni yasaya göre, terör listesine alınan isimler, Temyiz Mahkemesi yerine Acil İşler Mahkemesinde karara itiraz edebilecek. Aynı mahkeme, geçen yıl ocak ve haziran aylarında da Ebu Terike ile İhvan liderlerinin arasında olduğu bu isimleri terör listesine almış ancak karar Temyiz Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

ÜLKEYE GİRİŞ ÇIKIŞI YASAKLANIYOR

Mısır kanunlarına göre, adı terör listesine eklenenlerin ülkeden çıkışı veya yurt dışında ise ülkeye girişi yasaklanıyor. Arap dünyasının son dönemdeki en popüler futbolcuları arasında yer alan Muhammed Ebu Terike'nin mal varlığına da üç yıl önce "bazı terör eylemlerini finanse ettiği" iddiasıyla el konulmuştu.

Mısır'da terör örgütleri ve teröristlere ait mallara el konulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak 22 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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