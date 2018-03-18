Beşiktaş'ın Başakşehir Serüveni Felaketle Bitti
Erdoğan Ailesinin Acı Günü!
Başakşehir - Beşiktaş Maçı Öncesi Çalınan Müzik Herkesi İsyan Ettirdi
Çanakkale Zaferi Koreografisi Büyük Beğeni Topladı
Şenol Güneş Daha 7. Dakikada Sinir Küpüne Döndü
Hakan'ın Boş Geçmediği Maçta Milan Kazandı
Başakşehir - Beşiktaş Maçında Sürpriz Konuk
Fenerbahçe Maçı Öncesi Kaleci Krizi Çıktı
Ankara'da Silahlı Çatışma! Lobide Başladı, Sokağa Taştı: 5 Yaralı
Teröristler Kaçıyor! Afrin'e Girildi Saatler Sonra 29 Köy Birden Düştü
Pkk'ya Bir Darbe Daha! 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Maç Başladı! Canlı Anlatım
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Annesiyle Babasının Görüşmesine İzin Vermiyor
Mısırlı Yıldız Kelime-İ Şehadet Getirtti, İslam'a Geçtiler
Afrin Hükümet Konağının İçinden İlk Görüntüler Geldi
Mhp Kurultayı'nda Bahçeli'nin Nazar Dualı Yüzüğü Dikkat Çekti!
Taraftara Kızan Futbolcu, Sahayı Terk Etmeye Çalıştı
Trabzonspor, Galatasaray Maçı Öncesi Gözdağı Verdi
Afrin'in Kurtulduğunu Duyan Şehit Binbaşı Dunca'nın Eşi: Çok Şükür İntikamını Almışlar
Göztepe 1 Puanı Demba Ba İle Kurtardı

Mısırlı yıldız Kelime-i Şehadet getirtti, İslam'a geçtiler

MISIRLI YILDIZ KELİME-İ ŞEHADET GETİRTTİ, İSLAM'A GEÇTİLER

Twitter'da 57 bin takipçisi olan Liverpool taraftar hesabı, Mısırlı futbolcu Salah'ın performansı sonrası Kelime-i Şehadet getirerek İslam'a geçti.

Tarih : 18 Mart 2018, 19:10
Puan Ver : Mısırlı Yıldız Kelime-İ Şehadet Getirtti, İslam'a Geçtiler(8/10)4

Twiter'da 57 bin takipçisi olan Liverpollu bir taraftar sayfasından, Mısırlı futbolcu Salah'la ilgili dikkatleri çeken bir paylaşım yapıldı.

"RESMEN İSLAM'A GEÇİYORUM"

Salah'ın secdede yaşadığı gol sevincinin fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "Salah'ın bu sezon yaptığı şey sansasyonel. Resmen İslam'a geçiyorum. Mohamed Salah alçak gönüllü olmanın yanı sıra bize gerçek anlamda başarılı bir profesyonelin nasıl olacağını öğretiyor" ifadeleri kullanıldı.

Hesaptan ayrıca Arapça olarak Kelime-i Şehadet getirildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mısırlı  Yıldız  Kelime-İ  Şehadet  Getirtti  İslam  A  Geçtiler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER