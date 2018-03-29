Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonla görüştü. Bu görüşmelerin MİT'in Balkanlar'daki büyük FETÖ operasyonunun ardından gelmesi dikkat çekti.

Milli İstihbarat Teşkilatı, FETÖ'nün Balkan yapılanmasına büyük bir darbe vurmuş ve 6 teröristi Türkiye'ye getirmişti. Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonla görüştü.

GERİLİMİ DE KONUŞTULAR

Görüşmelerde bu operasyonunun yanı sıra Kosova ve Sırbistan arasında artan gerilimin de gündeme geldiği öğrenildi.

6 SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalanmıştı. Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina adlı şahıslar, MİT tarafından özel bir uçakla Türkiye'ye getirildi.

Kaynak: haberinburada