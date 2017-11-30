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MİT Sahaya İndi, PKK Bombacıları Adana'da Yakalandı

MİT SAHAYA İNDİ, PKK BOMBACILARI ADANA'DA YAKALANDI

Adana'ya terör örgütü PKK'nın kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım'da bombalı eylem yapmak için gelen PKK'lı S.D. ve Y.B. MİT'in düzenlediği operasyonla yakalandı.

Tarih : 30 Kasım 2017, 18:40
Puan Ver : Mit Sahaya İndi, Pkk Bombacıları Adana'da Yakalandı(6/10)2

Adana'ya terör örgütü PKK'nın kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım'da bombalı eylem yapmak için gelen PKK'lı S.D. ve Y.B. kıskıvrak yakalandı.

OPERASYONA MİT DE KATILDI

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bombalı eğitim alan sözde Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinden sorumlu S.D. ve Mersin'den sorumlu Y.B. bombalı terör eylemi yapmak için Adana'da geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri MİT'le yaptığı ortak operasyonda 2 teröristi yakaladı.

BOMBALARDA PARMAK İZLERİ ÇIKTI

Polis ayrıca S.D. ve Y.B.'nin İstanbul'da düdüklü tencere içerisine hazırlanan bombada ve Diyarbakır'da 25 kilogramlık 4 çuvalda ele geçirilen sodyum klorat maddesinde parmak izlerinin buldu. Teröristler, İstanbul, Diyarbakır ve Şırnak'ta aranmalarının olduğunu da bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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