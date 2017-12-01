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MİT TIR'ları Davasında Yargılanan CHP'li Enis Berberoğlu'nun Ömür Boyu Hapis Cezası İstendi

MİT TIR'LARI DAVASINDA YARGILANAN CHP'Lİ ENİS BERBEROĞLU'NUN ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTENDİ

MİT TIR'larına ilişkin görüntüleri Can Dündar'a verdiği gerçekçesiyle yargılanan CHP'li Enis Berberoğlu'nun ömür boyu hapis cezası istendi.

Tarih : 01 Aralık 2017, 20:20
Puan Ver : Mit Tır'ları Davasında Yargılanan Chp'li Enis Berberoğlu'nun Ömür Boyu Hapis Cezası İstendi(7/10)3

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin yeniden yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Berberoğlu'nun "devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan müebbet hapsini istedi.

ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Bölge Adliyesi 2'nci Ceza Dairesinde kapalı görülen duruşmada tutuklu sanık Enis Berberoğlu ve sanık avukatları ile müşteki avukatları savunma yaptı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Öztürk, tutuklu sanık Enis Berberoğlu'nun "devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

İDDİALARA KARŞI ÇIKTI

Duruşmada savunma yapan Berberoğlu'nun ise, Cumhurbaşkanını, bir hükümeti zor durumda bırakıp uluslararası mahkemelerde yargılatma niyeti iddiasına şiddetle karşı çıkarak, "Ben başlığında 'Türkiye Türklerindir' yazan gazeteyi yönettim ve Cumhuriyet'i kuran partinin milletvekiliyim. Başka bir ülkenin bu topraklarda bir hareketi olacaksa gerekirse silahı alır, ben dağa çıkarım" ifadelerini kullandığı öğrenildi

DURUŞMA 16 OCAK TARİHİNE ERTELENDİ

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasına ilişkin, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan istinafta yeniden yargılandığı dava, 16 Ocak'a ertelendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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