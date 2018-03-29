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MİT'İN FETÖ'CÜLERİ TÜRKİYE'YE GETİRDİĞİ ANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI


MİT'in FETÖ'cüleri Türkiye'ye getirdiği anın görüntüleri ortaya çıktı
Tarih : 29 Mart 2018, 18:00
Puan Ver : Mit'in Fetö'cüleri Türkiye'ye Getirdiği Anın Görüntüleri Ortaya Çıktı(10/10)6

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Balkan ayağına ağır darbe indirerek, örgütün 6 üst düzey elemanını Türkiye'ye getirdi.

ÖZEL UÇAKLA GETİRİLDİLER

MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı. Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina adlı şahıslar, MİT tarafından özel bir uçakla Türkiye'ye getirildi.

O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

FETÖ'cü teröristlerin Türkiye'ye getirilme görüntüleri de ortaya çıktı. MİT mensuplarının teröristlerin ellerini arkadan kelepçeledikleri görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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