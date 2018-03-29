MİT'İN FETÖ'CÜLERİ TÜRKİYE'YE GETİRDİĞİ ANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Balkan ayağına ağır darbe indirerek, örgütün 6 üst düzey elemanını Türkiye'ye getirdi.
ÖZEL UÇAKLA GETİRİLDİLER
MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı. Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina adlı şahıslar, MİT tarafından özel bir uçakla Türkiye'ye getirildi.
O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
FETÖ'cü teröristlerin Türkiye'ye getirilme görüntüleri de ortaya çıktı. MİT mensuplarının teröristlerin ellerini arkadan kelepçeledikleri görüldü.
Kaynak: haberinburada
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