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MİT'in Türkiye'ye getirdiği FETÖ'nün para kasası tutuklandı!

MİT'İN TÜRKİYE'YE GETİRDİĞİ FETÖ'NÜN PARA KASASI TUTUKLANDI!

FETÖ'nün para kasası olarak bilinen ve MİT operasyonuyla Sudan'dan Türkiye'ye getirilen iş adamı Memduh Çıkmaz, tutuklandı. Çıkmaz'ın ilk sözleri "Kafam zonkluyor. Çok yorgunum." oldu.

Tarih : 27 Kasım 2017, 20:20
Puan Ver : Mit'in Türkiye'ye Getirdiği Fetö'nün Para Kasası Tutuklandı!(9/10)5

FETÖ'nün "para kasası" olarak bilinen ve MİT operasyonuyla Sudan'dan Türkiye'ye getirilen iş adamı Memduh Çıkmaz, tutuklandı.

Atatürk Havalimanından Bakırköy Adliyesine götürülen Çıkmaz, Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

"NE İŞLE MEŞGÜLSÜNÜZ" SORUSUNA YANIT VERDİ

Duruşmada ilk olarak kimlik tespiti yapıldı. Çorum doğumlu olduğunu ve Sudan'ın Hartum kentinde ikamet ettiğini belirten Çıkmaz, "Ne işle meşgulsünüz?" sorusuna "Akaryakıt istasyonu işletmecisiydim", "Herhangi bir geliriniz var mı?" sorusuna da "Sudan'da tuğla fabrikası ortağıyım" cevabını verdi.

"ÇOK YORGUNUM, İKİ GÜNDÜR KAFAM ZONKLUYOR"

Daha sonra mahkeme heyeti başkanı, sanık Çıkmaz hakkında suçlamaları okuduktan sonra hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan dava açılan sanığa savunması için söz verdi.

Sanık Çıkmaz, iki gündür uykusuz olduğu için çok yorgun olduğunu belirterek, "Ayrıca uçaktaki hava basıncından dolayı kafam zonkluyor. Çok yorgunum. Savunmamı, daha sonra avukatım aracılığıyla yapacağım." ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti başkanı, Çıkmaz hakkındaki iddianamenin tebliğ edildikten sonra savunma yapabileceğini kaydetti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık hakkında mahkemece "yakalama ve tutuklanma" kararı bulunduğunu hatırlatarak sanığın tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın "kuvvetli suç delilleri" ve "kaçma şüphesi bulunduğu" gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi. Heyet ayrıca sanığın Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine nakledilmesi için müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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