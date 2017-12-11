Mitsubishi, Türkiye'deki Fabrikasını 12 Aralık'ta Açıyor
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Mitsubishi, Türkiye'deki Fabrikasını 12 Aralık'ta Açıyor

MİTSUBİSHİ, TÜRKİYE'DEKİ FABRİKASINI 12 ARALIK'TA AÇIYOR

Mitsubishi, ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi için Türkiye'de kurulan yeni fabrikasını 12 Aralık'ta faaliyete geçiriyor.

Tarih : 11 Aralık 2017, 16:40
Puan Ver : Mitsubishi, Türkiye'deki Fabrikasını 12 Aralık'ta Açıyor(7/10)3

Mitsubishi Electric Corporation, Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ tarafından ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi için Türkiye'de kurulan yeni fabrikanın 12 Aralık'ta üretime başlayacağını açıkladı.

60 BİN METREKARELİK TESİS ALANI VAR

Şirket açıklamasına göre, Mitsubishi Electric, ev tipi klima talebinde artış beklenen Türkiye ve Avrupa'da iş hacmini büyütmeyi amaçlıyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yeni fabrikanın tesis alanı yaklaşık 60 bin metrekare, kat alanı ise yaklaşık 40 bin metrekare olacak ve Mart 2021'de sona eren mali yıl itibari ile yıllık üretim miktarının 500 bin sete (iç ve dış ünite) ulaşması hedefleniyor.

ÇALIŞMALARIN HIZLANMASINDA KİLİT ROL OYNAYACAK

Mitsubishi açıklamasında, şirketin Avrupa'daki klima ve soğutma sistemleri faaliyetlerinin her geçen gün büyüdüğü ve Türkiye'deki talebin de ülkenin ekonomik büyümesine ve nüfus artışına paralel olarak artmasının beklendiği bildirildi. Yeni fabrikanın, Türkiye'de ve Avrupa'daki talep dalgalanmalarına yanıt vermesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ayrıca yerel pazarlara yönelik özel tercihleri ve çevresel gereklilikleri karşılayan esnek bir tedarik zinciri sağlamak üzere lokalizasyon çalışmalarının hızlandırılmasında kilit rol oynamasının planlandığı da ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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