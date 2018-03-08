Bir Türk markası olarak Rusya merkezli faaliyet gösteren tur operatörü Pegas Touristic, bünyesinde PGS Fly ve Nortwind olmak üzere iki havayolu şirketi ile dünyanın 5 ülkesinde Swandor, PGS ve Dessole markalarıyla hizmet veriyor. Pegas Touristic'in Swandor, PGS ve Dessole markalarından oluşan otel grubunun genel müdürü Fazıl Dertlioğlu, ITB Berlin Turizm Fuarı'nda hem Türkiye açısından Avrupa ve Almanya pazarındaki gelişmeleri hem de firma olarak otel yatırımları ve hedefleriyle rakip ülkelerdeki durumu değerlendirdi.

OTEL SAYISI 18'E YÜKSELDİ

DHA'nın haberine göre üç marka ile dünyanın 5 ülkesinde faaliyet gösterdiklerini belirten Fazıl Dertlioğlu, "Ana şirketimiz Pegas Touristic, Rusya merkezli bir tur operatörü. Bu markalarımız Yunanistan'da 5 otel, Türkiye'de 5 otel, Mısır'da 3 otel, Vietnam'da 3 otel, Tayland'da 2 otel olmak üzere 18 otelde faaliyet gösteriyoruz. Bu otellerden ikisini bu yıl Antalya'da grubumuza dahil ettik. Bunlar Kundu'da Topkapı ve Kremlin Palace otelleri. MNG'den uzun süreli kiralandı. Türkiye'deki otel sayısı böylece 5 oldu, diğer 3'ü ise Kemer'de. Bu yıl içinde otel sayımızı artırmayı planlıyoruz, görüşmelerimiz devam ediyor, henüz netleşmedi. Bu otellerden biri İsrail'de, biri de Antalya'da. Bunların anlaşmaları da tamamlandıktan sonra otel sayımızı yıl sonuna kadar 20'ye yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

TOPKAPI YENİLENİYOR, KREMLİN GELECEK YIL

Turizmde son iki yılın çok zorlu geçtiğine dikkat çeken Fazıl Dertlioğlu, krizi fırsata çevirmeye çalışarak, kriz döneminden güçlenerek çıktıklarını ve büyümeyi hızlandırmaya çalıştıklarını anlattı.

Uzun dönem kiralanan Topkapı ve Kremlin Palace otellerinin yenileme çalışmalarının da başlatıldığını söyleyen Dertlioğlu, bu kış sezonunda Topkapı Palace'ın kapatıldığnı, nisan ayına kadar çalışmaların tamamlanarak sezona yeni yüzüyle gireceğini söyledi. Kremlin Palace'ın ise gelecek kış dönemi kapatılarak, yenileme çalışmasının yapılacağını dile getiren Dertlioğlu, bu kapsamda 10 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirileceğini aktardı. Dertlioğlu, iki otel ile birlikte MNG'den 11 futbol sahasının da kiralandığını, bu sahalarda kamp için Rusya ve Avrupa'dan büyük takımların gelebildiğini sözlerine ekledi.

AVRUPA GERİ DÖNÜYOR

İlgi açısından Türkiye ve faaliyet gösterdikleri Mısır, Yunanistan ve diğer pazarları değerlendiren Dertlioğlu, şöyle konuştu:

'Türkiye için Avrupa pazarı geriye dönüyor diyebiliriz. Son iki yılda özellikle güvenlik algısı ve ilişkilerin bozulması sebepleriyle Avrupa pazarında çok düşüş yaşadık. Ama bu yılki rezervasyonlara ve talebe baktığımızda Türkiye'ye talep Avrupa'da canlanmaya başladı. Yeniden artış trendine girdi. Tabii şu anda konuşmak için çok erken ama 2015 rakamlarını yeniden yakalamasa bile yaklaşabilir diye umut ediyoruz. Bu sadece oteliniz olmasıyla ilgili de değil, tur operatörlerinin uçak organizasyonu, buradaki talebin şekilleri, hepsi öngörü şu anda. Bu yılın başarılı geçeceğini, önümüzdeki yılın daha da başarılı olacağını öngörüyoruz. Rusya pazarında zaten canlı bir talep var. Satışlar Türkiye'ye yönelik artıyor. Güzel gelişmeler var. Bizi destekleyen diğer bir pazar Ortadoğu'da, şu an erken ama orada da bir sıkıntı gözükmüyor. Irak'tan bile talep alıyoruz."

MISIR'DA SIKINTI, YUNANİSTAN'DA YOĞUN TALEP

Mısır'da ise turizmin sıkıntıda olduğunu ifade eden Dertlioğlu, "Özellikle Rus hükümetinin uçuş izni vermemesi nedeniyle Rus turist gidemiyor oraya, bu yüzden Mısır'da gerçekten büyük sıkıntı var. Talepler de, fiyatlar da düşük durumda. Mısır pazarı kriz içinde denilebilecek durumda. Yunanistan'da çok güçlü bir talep var. Oradaki otellerimiz yoğun talep alıyor ve hiçbir sıkıntı yak. Asya pazarında Tayland şu an yüksek sezonu ve çok yoğun talep alıyor, başarılı bir sezon geçiriyor. Vietnam yine başarılı. Ayrıca Mısır, Tayland ve Vietnam pazarlarında 12 ay turizm var. Türkiye ve Yunanistan gibi sezonluk değil. O yüzden kapasite kullanım oranları yüksek ve daha kârlı ve başarılılar" diye konuştu.

18 OTELDE 8 BİN İSTİHDAM

Grubun 18 otelindeki toplam istihdamının ise 8 bine yakın olduğunu belirten Fazıl Dertlioğlu, 18 oteli şöyle sıraladı:

"Swandor Topkapı Palace, PGS Kremlin Palace, PGS Kiriş Resort, PGS Rose Residence Beach, PGS Rose Resort (Türkiye), Dessole Blue Star Hotel, Dessole Dolphin Bay Resort, Dessole Malia Beach, Dessole Lippia Golf Resort, Dessole Beach Resort (Yunanistan), Dessole Royal Rojana Resort, Dessole Seti Sharm Resort, Dessole Holiday Taba Resort (Mısır), Swandor Cam Ranh, Dessole Beach Resort NHA Trang, Dessole Beach Resort Muine (Vietnam), PGS Casa Del Sol, PGS Patong (Tayland)."

Kaynak: haberinburada