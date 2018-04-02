Gazişehir Gaziantep, Gözünü Süper Lige Dikti
Fetö'den Tutuklu Eski Hsyk Üyesi Cezaevinde Öldü
Polis Suç Çetesi Oflu İsmail'in Torunlarını Böyle Bastı!
Adanaspor'dan Ligde Kalma Yolunda Kritik Galibiyet
Diplomat Krizi Sonrası Buzlar Eriyor! Beyaz Saray Putin'i Ağırlamaya Hazılanıyor
Beşiktaş'ın Yıldızı Korkuttu
Fetö'den Yargılanan İş Adamlarına En Üst Sınırdan Hapis!
Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga Çıktı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Türkiye'den Atina'ya Kınama! Tutuklu Asker Krizi Tırmanıyor
Tekne Batarken Yüzerek Kurtulan Öğrenciler Yaşadıkları Korku Anları Anlattı
Mobese'ler Bu Sefer Suçu Değil Azmin Öyküsünü Kaydetti
Jetler Havalandı! Kuzey Irak'taki Terör Hedefleri Yerle Bir Edildi
Dev Maç Öncesi Cengiz Ünder'den Roma'ya Kötü Haber!
68 Bin Dolarlık Soygun Kamerada! Camı Patlatıp Çantayı Kapıp Kaçtılar
Uefa'dan Meliz Özçiğdem'e Görev
Eskişehirspor'da Yücel İldiz Dönemi Resmen Sona Erdi
Fenerbahçe Deplasmanda Kayserispor'a Konuk Olacak
14 Yaşındaki Türk, Hollanda'yı Sallıyor
Galatasaray'dan Taraftar Rekoru!
Erdoğan Ve Putin, Akkuyu'nun Temel Atma Törenine Telekonferansla Katılacak

MOBESE'ler bu sefer suçu değil azmin öyküsünü kaydetti

MOBESE'LER BU SEFER SUÇU DEĞİL AZMİN ÖYKÜSÜNÜ KAYDETTİ

Siirt'te koyun otlatırken kitap okuma anları MOBESE kameralarınca kaydedilen 15 yaşındaki lise öğrencisi Kader, İstanbul ve Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi.

Tarih : 02 Nisan 2018, 20:20
Puan Ver : Mobese'ler Bu Sefer Suçu Değil Azmin Öyküsünü Kaydetti(10/10)6

Siirt'te koyun otlatırken kitap okuma anları MOBESE kameralarınca kaydedilen 15 yaşındaki Kader Özer, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul ve Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi.

KİTAP OKUYUŞU KAMERALARA YANSIDI

Siirt'te, biri down sendromlu 10 kardeşi bulunan 14 Eylül Anadolu Lisesi birinci sınıf öğrencisi Özer'in Afetevleri Mahallesi'ndeki boş bir arazide koyun otlattığı sırada kitap okuyuşu, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

"BİZ ANADOLUYUZ PROJESİNE DAHİL EDİLDİ"

Olayın iletilmesi üzerine durumdan haberdar olan İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, Özer'i İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında İstanbul ve Çanakkele'yi gezecek öğrenci grubuna dahil etti.

"ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETMEK ÇOK GÜZEL"

Özer, AA muhabirine, koyunları otlatırken KGYS kameralarınca görüntülendiğinden haberi olmadığını belirterek, şunları anlattı:

"Kitap okurken bir polis ağabey yanıma geldi, daha sonra ailemle iletişime geçti. İstanbul ve Çanakkale'ye geziye götürmek istediklerini söyledi. Kitap okumanın bir faydasını da burada gördüm. İstanbul ve Çanakkale'yi daha önce hiç görmedim, gideceğim için çok mutluyum. Şehitliği ziyaret etmek çok güzel. Bunu sağlayacak olan Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyorum."

Doktor olmayı hedefliyor

Kitap okumayı çok sevdiğini anlatan Özer, "Sadece koyun otlatırken değil, boş zamanlarımda hep kitap okurum. Kitap okumak sadece boş zamanını değerlendirmek değil, insanın daha zeki olmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Tıp fakültesini kazanıp, doktor olmayı arzuladığını işaret eden Özer, "Beyin cerrahı olmayı hedefliyorum. Beyin cerrahı olunca nasıl hastalarımın olacağını, nasıl işler başaracağımı düşünerek kitap okuyorum." dedi.

"OKUMAK İSTEYENLERE KİTAPLARINI ALACAĞIZ"

Müdür vekili Kızılay da koyun otlatırken aynı zamanda kitap okuyan genç kızı gördüklerinde mutlu olduklarını söyledi.

Kader'in kitap okuyarak kendisini geliştirdiğini kaydeden Kızılay, şöyle konuştu:

"Gençlerimizi desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Kader de diğer arkadaşlarına aracı olacak inşallah. Kitap okumak isteyen arkadaşlarına o aracılık yapacak. Okumak isteyenlere kitaplarını alacağız. İnşallah bütün gençlerimiz zararlı şeylerden uzak kalıp, kitap okuyarak boş zamanlarını değerlendirirler."

"GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından desteklenen İçişleri Bakanlığınca uygulamaya geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında aralarında Kader'in de yer aldığı 100 öğrenciyi İstanbul ve Çanakkale'ye göndereceklerini belirten Kızılay, şunları dile getirdi:

"Gençlerin milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek için böyle bir proje başlatıldı. İnşallah güzel duygularla oradan geri dönecekler. Kader, proje kapsamında Çanakkale ve İstanbul'a gitmeyi herkesten önce hak ediyor. Kitap okumak isteyen gençlerimizin yanındayız, gençlerimiz zararlı şeylerden uzak dursunlar."

Öğretmen Tuğba Dedeçam ise Kader'in derslerinde çok başarılı olduğunu belirterek, "Öğretmenleri olarak Kader'den çok memnunuz." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mobese  Ler  Bu  Sefer  Suçu  Değil  Azmin  Öyküsünü  Kaydetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER