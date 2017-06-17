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Mobile antivirüs uygulamalarına dikkat !

MOBİLE ANTİVİRÜS UYGULAMALARINA DİKKAT !

Google Play Store ve App Store'da bulunan antivirüs ve virüs bulma uygulamaları tehlike saçıyor. Yapılan yeni açıklamaya göre bu uygulamaların önemli bir kısmı virüs saçıyor.

Tarih : 17 Haziran 2017, 11:04
Puan Ver : Mobile Antivirüs Uygulamalarına Dikkat !(5/10)5


Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce WannaCry virüsü tüm dünyada adeta terör estirdi. Girdiği cihazlarda dosyaları şifreleyip fidye isteyen virüs, dünya genelinde on binlerce bilgisayara bulaştı. WannaCry virüsünün yayılmasının ardından bir açıklama yayınlayan McAfee, uygulama mağazalarındaki WannaCry karşıtı uyuglamaların büyük bölümünün aslında bir işe yaramadığını açıkladı.



Virüs ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlamayan bu uygulamalara karşı dikkatli olmak gerekiyor ancak asıl tehlike çok daha büyük. Siber güvenlik şirketi RiskIQ'nun raporuna göre uygulama merkezlerindeki antivirüs uygulamalarının önemli bir kısmı virüsleri engellemediği gibi aslında kendisi virüs saçıyor. Hem Google Play Store da hem de App Store'da bu uygulamalardan onlarcası bulunuyor. Virüslerden kurtulmak ya da cihazlarında virüs var mı diye tarama yapmak için bu uygulamaları indiren kullanıcılar trojan, adware ya da malware tarzı virüslere maruz kalıyor. Bu yüzden telefonunuza antivirüs ya da virüs bulma uygulaması yüklerken çok dikkatli olmanız gerekiyor.








Etiketler: Mobile  Antivirüs  Uygulamalarına  Dikkat      haber

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