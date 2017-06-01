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modacı barbaros şansal'ın cezası belli oldu

MODACI BARBAROS ŞANSAL'IN CEZASI BELLİ OLDU

Barbaros Şansal'a yeni yıl gecesi paylaştığı videodaki, “b…kunda boğul Türkiye” sözleri için 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme bu cezayı ertelerken, atılan tweetler hakkındaki suçlamalar için ise beraat kararı verdi.

Tarih : 01 Haziran 2017, 13:15
Puan Ver : Modacı Barbaros Şansal'ın Cezası Belli Oldu(7/10)6


Modacı Barbaros Şansal attığı tweetler ve yılbaşı gecesi paylaştığı video nedeniyle yargılandığı davada bugün karar çıktı.İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada son savunmasını yapan Şansal, söz konusu videonun kendisine ait olduğunu ancak aşağılama kastının olmadığını söyledi. Eleştiri hakkını kullandığını söyleyen Barbaros Şansal, suçlamaya konu tweetin ise kendisine ait olmadığını söyledi.



CEZA ERTELENDİ



Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, “Halkın bir kesimini din, mezhep farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan Barbaros Şansal'ın beraatine karar verdi. Suçlamaya konu olan videodaki söylediği sözler sebebi ile ise Şansal, “Türk Milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama” suçundan 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.



Bu ceza da mahkeme tarafından ertelendi.



 



kaynak:hürriyet








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