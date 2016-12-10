Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

model s ile kamyonun altına girdi, sağ çıktı

MODEL S İLE KAMYONUN ALTINA GİRDİ, SAĞ ÇIKTI

Elektrikli araç denince ilk akla gelen isim olan Tesla güvenlik testlerindeki başarısı ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da yaşanan kaza da bunu doğrular nitelikte.

Tarih : 10 Aralık 2016, 09:42
Puan Ver : Model S İle Kamyonun Altına Girdi, Sağ Çıktı(6/10)6


Elektrikli araç denince ilk akla gelen isim olan Tesla güvenlik testlerindeki başarısı ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da yaşanan kaza da bunu doğrular nitelikte.



İlk olarak 2012 yılında çıkış yapan Tesla Model S, hem teknolojik olarak hem de tasarımsal olarak pek çok kişinin dikkatini çekmişti. Araç aynı zamanda tüm güvenlik testlerinden 5 yıldız almayı da başarmıştı. Otopilot özelliğiyle birlikte pek çok araçtan daha güvenilir bir kullanım sunan Tesla'lar her kazaya karıştıklarında da haber oluyorlar.



Büyük bir ilginin olduğu araçlar her kesimden insan tarafından merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da gerçekleşen kaza ise akıllara durgunluk verdi.



Otobanlarda hız sınırı olmayan Almanya'da bir Tesla sahibi aracıyla iddiaya göre 200 km/s hızda seyrediyordu. Otobanın yakınında kurulan inşaat sahası için otobanda bulunan bir kamyon ise hareketsiz şekilde yol kenarında bekliyordu. Elektrikli Tesla, yerel kaynakların bildirdiğine göre saatte 200 km hızla kamyona çarptı.



Tesla Türk‘ün haberine göre kaza sonucunda araç kullanılmaz hale gelirken sürücü sağ kurtuldu. Kazanın ardından arabanın içerisinden yürüyerek çıkan sürücü küçük yaralar alarak kasadan kurtulmuş oldu.



Güvenlik Testi Yapan Cihazları Bozdu



Tesla Model S gerçekleştirilen tüm güvenlik testlerinden 5 yıldız alırken testler sırasında ilginç bir durum da yaşandı. Araç tavanlarına baskı yaparak dayanıklılığını test eden cihaz çalışırken cihazın makismum kapasitesine ulaşıldı. 4 G olan maksimum kapasiteye ulaşılmasına rağmen Tesla'nın tavanı kırılmazken test cihazı bozuldu.



Bu kaza ile birlikte Tesla'nın güvenirliği bir kez daha kanıtlanmış oldu. Ülkemizde resmi olarak satılmayan sadece galeriler ile getirilen araçların küçük de olsa bir kullanıcı kitlesi bulunuyor. Firmanın ülkemize resmi olarak ne zaman geleceği ise bilinmiyor.



Resident Evil 7 Demosu PC'ye Geliyor








Etiketler: Model  S  İle  Kamyonun  Altına  Girdi  Sağ  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER