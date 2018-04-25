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Mohamed Salah dünyanın en iyi futbolcuları arasına girdi

MOHAMED SALAH DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLCULARI ARASINA GİRDİ

Mohamed Salah geçen Pazar günü İngiltere'de yılın oyuncusu seçilmesinin ardından, Roma karşısında sergilediği performansla artık, Messi, Ronaldo ve Neymar gibi isimlerle birlikte anılması gereken bir oyuncu olduğunu gösterdi.

Tarih : 25 Nisan 2018, 20:00
Puan Ver : Mohamed Salah Dünyanın En İyi Futbolcuları Arasına Girdi(7/10)3

Mohamed Salah geçen Pazar günü Profesyonel Futbol Oyuncuları Birliği'nin Yılın Futbolcusu ödülünü aldıktan sadece iki gün sonra Avrupa'nın en iyilerinden biri olduğunu Şampiyonlar Ligi arenasında gösterdi.

Mısırlı oyuncu, Anfield'da Roma karşısındaki unutulmaz gecede, Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinin ilk maçında iki gol attı, iki gol de attırdı.

Salah Liverpool formasıyla çıktığı 47 maçta 43 gol attı. Bu sicil, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Neymar gibi futbolun en seçkin golcülerine hiç uzak değil.

ALTIN TOP'UN SALAH'A VERİLMESİ ÇAĞRILARI YAPILIYOR

Ve şimdi de, dünyanın en prestijli futbol ödülü Altın Top'un Salah'a verilmesi çağrıları yapılıyor.

Galler milli takımının eski orta saha oyuncusu Robbie Savage, BBC'nin canlı yayınında Salah ikinci golü attıktan sonra "Altın Top'u Salah'a vermeleri gerekiyor. Hak ediyor. Yılın oyuncusu bir tarafa, Altın Top'un verilmesi gerek" dedi.

1996'da ödüle aday gösterilen Liverpool'un eski golcüsü Robbie Fowler da Salah'ı "olağanüstü bir oyuncu" diye tanımladı.

"MAÇTAN ÖNCE HEP ONLARDAN BAHSEDİYORDUK"

Fowler "Maçtan önce hep ondan bahsediyorduk. Salah büyük maçların oyuncusu" diye de ekledi.

Ve bu büyük maçlar da ufukta. Liverpool 5-2'lik avantajlı skorla çıkacağı Roma'daki maçta işi bitirebilirse, Kiev'de Şampiyonlar Ligi finali oynayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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