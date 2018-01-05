Enes Ünal'lı Villarreal Kupada Avantajı Kaybetti
Arsenal Yunan Futbolcu Konstantinos Mavropanos'u Kadrosuna Kattı
Mohamed Salah'a Büyük Onur! Yılın Futbolcusu Seçildi
Canlı Yayında Atletli Pozunun Konuşulduğunu Görünce Çılgına Döndü
Fenerbahçe'de Bir Devir Kapandı! Yıldız Futbolcuyla Yollar Ayrıldı
Sevgilisinin Fotoğrafını Paylaştı, Yapılan Yorumla Acı Gerçeği Öğrendi
Bu Tantuni Başka Tantuni! Sacda Gördüğünüz Et Değil
Hasan Şaş Ve Ümit Davala Fatih Terim'in Yardımcıları Oldular!
222 Milyon Euroluk İsim, Uzatmalı Sevgilisiyle Dudak Dudağa!
Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Lukas Podolski Dönerci Oldu!
İzleyenin Burnunu Sızlatan Görüntüye Dayanamayıp Stüdyoyu Terk Etti
Bakan Özhaseki: Yeni İmar Planlarında Kat İzni 5'i Geçemeyecek
Barcelona, Celta Vigo'ya Diş Geçiremedi
İskoç Taraftarlar, Tek Gözü Görmeyen Futbolcu İçin Sahaya Yapay Göz Attı
West Ham United Taraftarı, Jake Livermore'un Ölen Oğluna Küfür Etti
İngiliz Duyurdu: Turistler, Türkiye'ye Geri Dönüyor
Estetik Ameliyat Ücretleri Bitcoin'le Ödenebilecek
Ronaldo Zam İstiyor: En Yüksek Ücret, En İyiye Ödenir
Abdullah Avcı'dan Olay İtiraf: Oğlum Arda'yı İstiyor
Leicester City'den Beşiktaş'a Kötü Haber Geldi

Mohamed Salah'a büyük onur! Yılın futbolcusu seçildi

MOHAMED SALAH'A BÜYÜK ONUR! YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Liverpool forması giyen Mısırlı Mohamed Salah, kariyerinde ilk defa Yılın Afrikalı Futbolcusu ödülünü kazandı.

Tarih : 05 Ocak 2018, 02:40
Puan Ver : Mohamed Salah'a Büyük Onur! Yılın Futbolcusu Seçildi(7/10)3

İngiltere kulübü Liverpool'un Mısırlı hücum oyuncusu Mohamed Salah, kariyerinde ilk kez Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi.

Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamaya göre 2017'nin en iyi Afrikalı futbolcusu ödülü, Gana'nın başkenti Akra'da gerçekleştirilen törende sahibini buldu.

MANE VE AUBAMEYANG'I GERİDE BIRAKTI

Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylamada, Senegalli takım arkadaşı Sadio Mane ve 2015'in kazananı Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang'ı geride bırakan Salah, kariyerinde ilk defa bu ödüle layık görüldü.

İlk kez 1992'de verilen ödülü bugüne kadar 17 farklı futbolcu kazandı. Bu ödülü en fazla kazanan isimler, dörder kezle Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o ve Manchester City'nin Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Yaya Toure oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mohamed  Salah  A  Büyük  Onur  Yılın  Futbolcusu  Seçildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER