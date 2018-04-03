MOHAMED SALAH'A REKOR KIRACAK TRANSFER TEKLİFİ
Liverpool'da muhteşem bir performans sergileyen Mohamed Salah, Manchester United'ın transfer gündemine girdi. Kırmızı Şeytanlar, Mısırlı yıldızı almak için 230 milyon euroluk bir bütçe ayırdı.
Avrupa basını, Liverpool'da muhteşem bir performans sergileyen Mohamed Salah'ın sezon sonunda astronomik tekliflerle karşı karşıya kalabileceğini belirtti ve Manchester United'ın Mısırlı yıldızın ilk taliplisi olduğunu duyurdu.
230 MİLYON EUROLUK BÜTÇE AYRILDI
Don Balon'da yer alan habere göre 'Kırmızı Şeytanlar'ın gelecek sezon kadroda önemli bir atılım yapacağının altı çizilirken Mohamed Salah için 230 milyon euroluk bir bütçenin ayrıldığı ifade edildi.
Salah, bu yıl Premier Lig'de kaydettiği 29 golle gol krallığı yarışının zirvesinde bulunuyor. 25 yaşındaki futbolcu, sezon toplamında ise 37 gole imza attı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar