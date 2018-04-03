Liverpool'da muhteşem bir performans sergileyen Mohamed Salah, Manchester United'ın transfer gündemine girdi. Kırmızı Şeytanlar, Mısırlı yıldızı almak için 230 milyon euroluk bir bütçe ayırdı.

Avrupa basını, Liverpool'da muhteşem bir performans sergileyen Mohamed Salah'ın sezon sonunda astronomik tekliflerle karşı karşıya kalabileceğini belirtti ve Manchester United'ın Mısırlı yıldızın ilk taliplisi olduğunu duyurdu.

230 MİLYON EUROLUK BÜTÇE AYRILDI

Don Balon'da yer alan habere göre 'Kırmızı Şeytanlar'ın gelecek sezon kadroda önemli bir atılım yapacağının altı çizilirken Mohamed Salah için 230 milyon euroluk bir bütçenin ayrıldığı ifade edildi.

Salah, bu yıl Premier Lig'de kaydettiği 29 golle gol krallığı yarışının zirvesinde bulunuyor. 25 yaşındaki futbolcu, sezon toplamında ise 37 gole imza attı.

Kaynak: haberinburada