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Monaco ile Barcelona, Arda Turan Görüşmelerini Sürdürüyor

MONACO İLE BARCELONA, ARDA TURAN GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Monaco, Barcelona'dan Arda Turan'ın transferi için görüşmelere devam ediyor. Fransız ekibi, 2 yıllık kiralama ve satın alma opsiyonu teklifinde bulundu.

Tarih : 29 Kasım 2017, 15:40
Puan Ver : Monaco İle Barcelona, Arda Turan Görüşmelerini Sürdürüyor(7/10)3

Galatasaray'ın da istediği Arda Turan gün be gün Monaco'ya yaklaşıyor. Görüşmenin üç tarafı da -Arda, Barça, Monaco- transfer operasyonunu doğruluyor. Fakat görüşmeler Monaco'nun tutumundan dolay sert geçiyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Fransız ekibi, Barcelona yöneticilerinin beklemediği karar ekonomik olarak katı davranıyor. Arda'nın menajeri ve Jorge Mendes transfer sürecini yönetirken, sonuca ulaşmanın çok kolay olmadığı belirtildi.

BARCELONA MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAK İSTİYOR

Görüşmeler, 2 yıllık kiralık ve satın alma opsiyonu şeklinde devam ederken, teklifin Haziran ayından tekrar güncellenebileceği öğrenildi. Barcelona Arda'yı gönderip maaş yükünden kurtulmak isterken, Monaco kulübü aceleci davranmıyor.

MURCIA MAÇI KADROSUNDA YOK

Arda Turan yine Barcelona'nın kupa maçı olan Murcia kadrosuna alınmazken Türk yıldız da kesin olarak takımdan ayrılmak istiyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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