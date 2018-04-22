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Monte Carlo'da şampiyon Nadal!

MONTE CARLO'DA ŞAMPİYON NADAL!

Monte Carlo Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nı, Japon Kei Nishikori'yi 2-0 yenen İspanyol Rafael Nadal kazandı.

Tarih : 22 Nisan 2018, 20:40
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Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 1 numarası Rafael Nadal ile dünya sıralamasının 36. basamağındaki Kei Nishikori karşılaştı.

Nadal, Nishikori'yi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek Monte Carlo Masters'taki 11. şampiyonluğunu yaşadı.

REKORU 54 ŞAMPİYONLUĞA ÇIKARDI

Tarihin en fazla toprak kort turnuvası kazanan tenisçisi Nadal, rekoru 54 şampiyonluğa çıkardı.

Toprak kortta üst üste 36 settir kaybetmeyen İspanyol raket, kariyerindeki 76. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Masters turnuvalarında 31. kez mutlu sona ulaşan Nadal, Novak Djokovic'i geçerek Masters turnuvalarında en fazla şampiyonluğu bulunan tenisçi unvanını tek başına ele geçirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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