Başkentte dün gün boyu etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanaktan en çok etkilenenler ise sokakta yaşayanlar oldu. Kentin işlek caddelerinden birinde çekilen görüntü ise adeta iç ısıttı. Bir vatandaş, yürürken gördüğü yağmurda ıslanan yaşlı kadına üzerindeki montu çıkartıp giydirdi.

CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Yardımsever vatandaşın, titreyen kadına montunu giydirdiği anlar, yoldan geçen diğer bir kişinin cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

TİŞÖRTÜYLE YOLUNA DEVAM ETTİ

Montunu yaşlı kadına giydiren vatandaş, yağmur altında tişörtüyle yoluna devam ederken, yoldan geçen başka bir kadın ise içerisinde yiyecek olduğu tahmin edilen poşeti yaşlı kadına verdi.

Kaynak: haberinburada