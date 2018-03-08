MOODY'S, TÜRKİYE'NİN NOTUNU DÜŞÜRDÜ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi uzun vadeli tahvil notunu Ba1'den Ba2'ye düşürürken kredi notu görünümünü de negatiften durağana çevirdi.
Moody's bu kararının gerekçesini ise iki maddeyle açıkladı:
1- Para politikasının efektifliğindeki erozyon ve temel yapısal reformlardaki gecikmeye bağlı olarak kurumsal yapıdaki güç kaybı.
2- Yüksek cari açık, yüksek dış borç, yükselen global faizler ve politik riskler çerçevesinde dış şokların yarattığı artan riskler.
DÖVİZ TAVAN NOTU DA GERİYE ÇEKİLDİ
Bu kararla bağlantılı olarak Moody's, Türkiye'nin döviz tavanını Baa2'den Baa3'e, yabancı mevduat tavanını Ba2'den Ba3'e, yerel mevduat tavanını ise Baa2'den Baa3'e indirdi.
TEMİNAT BORÇ NOTUNU DA DÜŞÜRDÜ
Moody's, sukuk çıkarma yetkisine sahip olan Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A. Ş.'nin uzun vadeli teminatsız borç notunu da Ba1'den Ba2'ye düşürürken, kredi görünümünü de negatiften durağana çevirdi.
Kaynak: haberinburada
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