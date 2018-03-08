'dayak Yiyen Kadın Şükretsin' Sözüne Erdoğan'dan Sert Tepki
Hdp'li Sarıyıldız'dan Bm'ye, Baştan Aşağı Yalan Afrin Mektubu
Trabzonspor'a Kötü Haber! Tahkim Kurulu Onadı
Altınordu 3 Puanı 3 Golle Aldı
Roketsan'ın Ürettiği Füzelerin Test Atışları Yapıldı
Türkiye-Almanya Arasındaki Krizi Çözen İsim Koltuğu Kaptırdı!
Seçim İttifakı Düzenlemesi Anayasa Komisyonunda Kabul Edildi
Teröristlerin Sivilleri Katletme Hazırlığını Tsk Görüntüledi
Medipol Başakşehir'e Çifte Darbe!
Hagi: Psg Gibi Takımları Çalıştırabilirim
Afrin'in 'kuzey Kilidi' Açıldı, Öcalan Posteri Böyle Yıkıldı
Erkek Çocukla Cinsel İlişkiye Giren Başsavcı Vekili Tutuklandı
Rekabet Kurulundan Vestel'e Soruşturma
Hızla Gelen Ölüm! Lüks Otomobilin Kadranı 190 Kilometrede Takılı Kaldı
Son Dakika! Fetö Davasında Atilla Taş 3 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis Cezası Aldı
Pfdk, Beşiktaş Ve Galatasaray'a Para Cezası Verdi
Otobüs Şoförünün 12.33'te Tahliye Edilmesinin Nedeni Belli Oldu
Chp'nin Seçim Güvenliği Heyetini Geri Çeviren Mhp'den Açıklama: Cumhur İttifakı'nın Prensiplerine Bağlıyız
Sera Ve Meyve Bahçeleri İçindeki 8 Baraka Ev Ateşe Verildi
Cezaevi Firarileri, Husumetlilleri Sanıp Yanlış Evi Kurşunladı

MOODY'S, TÜRKİYE'NİN NOTUNU DÜŞÜRDÜ


Moody's, Türkiye'nin notunu düşürdü
Tarih : 08 Mart 2018, 08:20
Puan Ver : Moody's, Türkiye'nin Notunu Düşürdü(10/10)6

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi uzun vadeli tahvil notunu Ba1'den Ba2'ye düşürürken kredi notu görünümünü de negatiften durağana çevirdi.

Moody's bu kararının gerekçesini ise iki maddeyle açıkladı:

1- Para politikasının efektifliğindeki erozyon ve temel yapısal reformlardaki gecikmeye bağlı olarak kurumsal yapıdaki güç kaybı.

2- Yüksek cari açık, yüksek dış borç, yükselen global faizler ve politik riskler çerçevesinde dış şokların yarattığı artan riskler.

DÖVİZ TAVAN NOTU DA GERİYE ÇEKİLDİ

Bu kararla bağlantılı olarak Moody's, Türkiye'nin döviz tavanını Baa2'den Baa3'e, yabancı mevduat tavanını Ba2'den Ba3'e, yerel mevduat tavanını ise Baa2'den Baa3'e indirdi.

TEMİNAT BORÇ NOTUNU DA DÜŞÜRDÜ

Moody's, sukuk çıkarma yetkisine sahip olan Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A. Ş.'nin uzun vadeli teminatsız borç notunu da Ba1'den Ba2'ye düşürürken, kredi görünümünü de negatiften durağana çevirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Moody  S  Türkiye  Nin  Notunu  Düşürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER