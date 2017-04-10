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moody's'den türkiye açıklaması

MOODY'S'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, beklentilerin üzerindeki 2016 son çeyrek büyüme verilerinin ardından 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin büyüme tahminlerini yukarı revize etti ancak yaşanan ekonomik toparlanmanın yapısal reformlar olmadan sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Tarih : 10 Nisan 2017, 10:32
Puan Ver : Moody's'den Türkiye Açıklaması(9/10)9


Moody's büyüme tahminlerini 2017 için yüzde 2.2'den yüzde 2.6'ya, 2018 yılı için yüzde 2.7'den yüzde 2.9'a yukarı revize etti. Kuruluş revizyonu beklentilerin üzerinde açıklanan büyüme verilerinin ardından gerçekleştirdiğini belirtti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.9 artmıştı.



 



kaynak:hürriyet








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