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Moody's'in not kararının ardından dolar yükselişe geçti

MOODY'S'İN NOT KARARININ ARDINDAN DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Dolar kuru, Moody's'in not indiriminin ardından güne yükselişle başlamasının ardından 3,80 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 08 Mart 2018, 09:30
Puan Ver : Moody's'in Not Kararının Ardından Dolar Yükselişe Geçti(10/10)6

Dolar/TL, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu indirmesinin ardından güne yükselişle başladı. Dün piyasa beklentisine paralel gelen Merkez Bankası faiz kararı sonrası 3.79-3.80 aralığında hareketin izlendiği kur, bu sabah saat 08:30'da yüzde 0,32 yükselişle 3,8055'de yer aldı.

MOODY'S TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Küresel piyasalarda zayıf bir görünüm çizen dolar, TL'ye destek olurken, Moody's'in not kararı negatif tarafta yer aldı. Buna karşın not indiriminin kur üzerindeki etkisi sınırlı oldu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürdü, not görünümünü ise "negatif"ten "durağan"a çevirdi. Böylece Türkiye'nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin iki seviye altına düşmüş oldu.

Piyasalarda bugün ECB faiz kararı izlenecek. Bankanın yüzde 0,00 seviyesindeki faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Cuma günü ise ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri yatırımcının gündeminde olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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