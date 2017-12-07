MOSKOVA-ANTALYA ARASINA YENİ BİR HAVA YOLU ŞİRKETİ GELİYOR
Rus ve Türk havacılık sektörü yetkilileri, Moskova-Antalya hattında haftada 7 kez sefer gerçekleştirecek üçüncü bir hava yolu şirketinin tayin edilmesi konusunda anlaştı.
Sputnik'in haberine göre, Rusya Federal Havacılık Kurumunun (Rosaviatsiya) sitesinde yayınlanan yazıdan, Ulaştırma Bakanlığının Sivil Havacılık Devlet Politikası Departman Başkanı Svetlana Petrova'nın imzasını taşıyan teklif mektubunun, 27 Ekim'de Türk yetkililere gönderildi.
HAFTADA 7 KEZ SEFER YAPACAK
Şu anda Moskova-Antalya hattındaki doğrudan seferler, Rus havacılık şirketi Aeroflot ve Türk Havayolları tarafından gerçekleştiriliyor. Rus ve Türk havacılık sektörü yetkilileri, Moskova-Antalya hattında haftada 7 kez sefer gerçekleştirecek üçüncü bir havayolu şirketinin tayin edilmesi konusunda anlaşmaya vardı.
Kaynak: haberinburada
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