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Moskova-Antalya Arasına Yeni Bir Hava Yolu Şirketi Geliyor

Moskova-Antalya Arasına Yeni Bir Hava Yolu Şirketi Geliyor

MOSKOVA-ANTALYA ARASINA YENİ BİR HAVA YOLU ŞİRKETİ GELİYOR

Rus ve Türk havacılık sektörü yetkilileri, Moskova-Antalya hattında haftada 7 kez sefer gerçekleştirecek üçüncü bir hava yolu şirketinin tayin edilmesi konusunda anlaştı.

Tarih : 07 Aralık 2017, 19:50
Puan Ver : Moskova-Antalya Arasına Yeni Bir Hava Yolu Şirketi Geliyor(10/10)6

Sputnik'in haberine göre, Rusya Federal Havacılık Kurumunun (Rosaviatsiya) sitesinde yayınlanan yazıdan, Ulaştırma Bakanlığının Sivil Havacılık Devlet Politikası Departman Başkanı Svetlana Petrova'nın imzasını taşıyan teklif mektubunun, 27 Ekim'de Türk yetkililere gönderildi.

HAFTADA 7 KEZ SEFER YAPACAK

Şu anda Moskova-Antalya hattındaki doğrudan seferler, Rus havacılık şirketi Aeroflot ve Türk Havayolları tarafından gerçekleştiriliyor. Rus ve Türk havacılık sektörü yetkilileri, Moskova-Antalya hattında haftada 7 kez sefer gerçekleştirecek üçüncü bir havayolu şirketinin tayin edilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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