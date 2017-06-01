İlk Üç Ayın Büyüme Oranları Açıklandı
Opel`in Zirvesinde İstifa İddiası!
Benzine 7 Veya 8 Kuruş İndirim Yapılacak
Simit Sarayı İle İlgili Flaş Gelişme
Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı
İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü

moskova'da alarm verildi

MOSKOVA'DA ALARM VERİLDİ

Rusya'da Şeremetyevo, Vnukovo, Domodedovo Havalimanlarında alınan bomba ihbarının ardından inceleme başlatıldı.

Tarih : 01 Haziran 2017, 17:08
Puan Ver : Moskova'da Alarm Verildi(10/10)12


Rusya İçişleri Bakanlığı Ulaşım İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Moskova'nın Şeremetyevo, Vnukovo, Domodedovo Havalimanları isimsiz bir telefon ihbarının ardından inceleniyor. Polisin bomba ihbarını almasının ardından Şeremetyevo, Domodedovo ve Vnukovo havalimanlarında denetlemelerin başladığı aktarıldı.



Havalimanlarında polisin inceleme yürüttüğü, Şeremetyevo Basın Servisi Müdürü Roman Genis tarafından da doğrulandı. Domodedovo Basın Servisi de aynı açıklamayı yaparak, havalimanının gerektiği gibi çalışmaya devam ettiğini bildirdi. Havalimanlarında tahliyelerin yapılmadığı aktarıldı. Vnukovo Basın Servisi ise açıklama yapmadı.



 



kaynak:yeniakit








Etiketler: Moskova  Da  Alarm  Verildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER