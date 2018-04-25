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Moskova'da Kritik Suriye Zirvesi! 3 Ülkenin Bakanları Masaya Oturuyor
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MOSKOVA'DA KRİTİK SURİYE ZİRVESİ! 3 ÜLKENİN BAKANLARI MASAYA OTURUYOR


Moskova'da kritik Suriye zirvesi! 3 ülkenin bakanları masaya oturuyor
Tarih : 25 Nisan 2018, 16:10
Puan Ver : Moskova'da Kritik Suriye Zirvesi! 3 Ülkenin Bakanları Masaya Oturuyor(5/10)1

Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanlarının, Cumartesi günü Moskova'da görüşeceği iddia edildi.

RESMİ HABER AJANSI DUYURDU

Haberini Rus dışişleri kaynaklarına dayandıran Interfax haber ajansı, Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanlarının, Cumartesi günü Moskova'da görüşeceğini duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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