MOSKOVA'DA KRİTİK SURİYE ZİRVESİ! 3 ÜLKENİN BAKANLARI MASAYA OTURUYOR
Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanlarının, Cumartesi günü Moskova'da görüşeceği iddia edildi.
RESMİ HABER AJANSI DUYURDU
Haberini Rus dışişleri kaynaklarına dayandıran Interfax haber ajansı, Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanlarının, Cumartesi günü Moskova'da görüşeceğini duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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