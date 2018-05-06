MOSKOVA'DA PUTİN KARŞITI GÖSTERİ, BİNLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ!
Moskova'da, bin kişilik grup yeni göreve başlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı protesto gösterisi düzenledi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterisi düzenlendi.
BİN KİŞİ, YENİ GÖREVE BAŞLAYACAK PUTİN'İ PROTESTO ETTİ
Moskova'da yaklaşık bin kişi, mart ayındaki seçimleri tekrar kazanan Vladimir Putin'in yarın resmi olarak göreve başlaması dolayısıyla gerçekleştirilecek törenden önce protesto gösterisi yaptı.
MUHALİF LİDER DÜZENLEDİ
Rusya'nın muhalif liderlerinden Sergey Udaltsov tarafından organize edilen gösteriye, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri temsilcileri de destek verdi.
Kaynak: haberinburada
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