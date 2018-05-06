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Moskova'da Putin karşıtı gösteri, binler sokağa döküldü!

MOSKOVA'DA PUTİN KARŞITI GÖSTERİ, BİNLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ!

Moskova'da, bin kişilik grup yeni göreve başlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı protesto gösterisi düzenledi.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 18:10
Puan Ver : Moskova'da Putin Karşıtı Gösteri, Binler Sokağa Döküldü!(7/10)3

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterisi düzenlendi.

BİN KİŞİ, YENİ GÖREVE BAŞLAYACAK PUTİN'İ PROTESTO ETTİ

Moskova'da yaklaşık bin kişi, mart ayındaki seçimleri tekrar kazanan Vladimir Putin'in yarın resmi olarak göreve başlaması dolayısıyla gerçekleştirilecek törenden önce protesto gösterisi yaptı.

MUHALİF LİDER DÜZENLEDİ

Rusya'nın muhalif liderlerinden Sergey Udaltsov tarafından organize edilen gösteriye, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri temsilcileri de destek verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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