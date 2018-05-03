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Mossad İranlı bilim adamını suikast listesine almış

MOSSAD İRANLI BİLİM ADAMINI SUİKAST LİSTESİNE ALMIŞ

İsrail'in bir kaç yıl önce İran'ın nükleer programının beyni olarak tanımladığı İranlı bilim adamı Muhsin Fahrzade Mehabadi'nin isminin suikast listesinde olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 00:20
Puan Ver : Mossad İranlı Bilim Adamını Suikast Listesine Almış(10/10)6

İsrail'in bir kaç yıl önce İran'ın nükleer programının beyni olarak tanımladığı İranlı bilim adamı Muhsin Fahrzade Mehabadi'nin isminin suikast listesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

MOSSAD İRANLI BİLİM ADAMLARINI ÖLDÜRMÜŞ

İsrail merkezli internet sitesi Walla'nın eski yabancı istihbarat servisleri sorumlularının verdiği bilgilere dayandırdığı haberinde, bazı İranlı bilim adamlarına bir kaç yıl önce İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından suikast düzenlendiği belirtildi.

MEHABADİ'NİN DE ADI LİSTEDE YER ALIYORMUŞ

Haberde İsrail'in, Tahran'ın nükleer programının beyni olarak tanımladığı İranlı bilim adamı Mehabadi'yi suikast listesine eklediği öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti.

NETENYAHU 55 BİN SAYFA GİZLİ BELGEYE ULAŞILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını söylemişti.

Netanyahu açıklamasında Mehabadi'nin ismini de zikretmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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