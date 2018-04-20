Fenerbahçe ASbaşkanı Şekip Mosturoğlu olaylı derbi ile ilgili FB TV'de yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe üzerine oyunlar oynanıyor. 12 Mayıs'ta statta yaşanan hadise gibi kurgulanan bir olay" dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, yarıda kalan Beşiktaş derbisinin ardından çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şekip Mosturoğlu, derbide Fenerbahçe üzerine oyunlar oynandığını söylerken, 3 Temmuz'un bitmediğini dile getirdi.

"12 MAYIS'TA STATTA YAŞANAN HADİSE GİBİ KURGULANAN BİR OLAY"

İşte Şekip Mosturoğlu'nun FB TV'deki açıklamaları...

"Bu tip durumlarda açıklama yapmak zor. Öncelikle yaşanan olaylarda yaralanan Şenol Güneş'e ve diğer takım görevlisine geçmiş olsun diyorum. Fenerbahçe'nin ilk maçta elde ettiği avantajla sahamızda finale çıkacağı bir maç oynadı. Bütün saha içindeki gelişmeler bizim lehimizeydi. Ancak yine Türk futboluna bir operasyon yapıldı. Tribünlerde maçla ilgili olmayan 4 korner köşesinde sahaya sürkeli yabancı maddeler atılması, tribünlerde bir hadisenin cereyan etmesini sağlayacak bir yapı batıyor göze. Fenerbahçe burada 44 derbi kazandı, hiçbir hadise olmadı. Birkaç hafta önce Galatasaray ile oynadık, tek bir hadise olmadı. Böyle bir maçta bu olayların olması akılla izah edilecek bir durum değil. Devletin çözmesi gereken bir durum. Bu 3 Temmuz hadisesi, 12 Mayıs'ta statta yaşanan hadise gibi kurgulanan bir olay."

"3 TEMMUZ'DAN BERİ BİTMEYEN BİR OPERASYON"

"Gerçekten Fenerbahçe camiasına 3 Temmuz'dan beri devam eden ve bitmeyen operasyonun bir neticesi... Fenerbahçe'nin hala bu yapının hedefinde olması üzüntü verici bir durum."

"Biz futbolcularımızı 3 Temmuz'un bitmediği yönünde uyarıyoruz ama bugün sahada bir de provokasyon vardı. Bu olaylar nasıl başlamıştır, bunlar tek tek ortaya çıkacaktır. Saha içindeki görüntüler, tüneldeki görüntüler... Sahadaki provokasyonun da sorumlularının bulunması lazım. Bu 3 Temmuz hadisesinin bir uzantısıdır. 3 Temmuz hadisesi devam ediyor, bunun en açık göstergesidir bu olay."

"FENERBAHÇE ÜZERİNE OYUNLAR YAPILDI..."

"Fenerbahçe üzerine oyun oynanacak bir kulüp değildir. Fenerbahçe camiası bu tip oyunlara izin vermez. Bunu Fenerbahçe üzerinde deneyenler, Fenerbahçe'nin önünü kesenler bilmelidir ki tıpkı 3 Temmuz'da olduğu gibi bunları ezip geçecektir."

"Bu kadar kirli oyunun oynandığı bir gecede hakemin verdiği vermediği gibi konularda çok şey söylemek istemiyorum. Büyük bir oyun oynanıyor Fenerbahçe'ye... Maçın görüntüleri ortada. Tekrar söylüyorum çok kirli bir oyun vardı. Yine Fenerbahçe üzerine oynandı."

"Umut ediyorum ki bu Fenerbahçe ile ilgili yaşanan son kirli kumpas olsun. Fenerbahçe'nin kupasının bu şekilde engellenmiş olması beni çok çok üzüyor."

Kaynak: haberinburada