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Motive olmak isteyen çalışanlar kendilerini müdüre tokatlattı

MOTİVE OLMAK İSTEYEN ÇALIŞANLAR KENDİLERİNİ MÜDÜRE TOKATLATTI

Çin'de bir grup çalışan, aylık performans toplantısında daha iyi motive olmak için müdürlerinden kendilerini tokatlamalarını istedi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kadın müdür işinden kovuldu.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 20:10
Puan Ver : Motive Olmak İsteyen Çalışanlar Kendilerini Müdüre Tokatlattı(5/10)1

Çin'de bir emlak şirketinin erkek çalışanları, yeterince çalışmadıklarını iddia edip müdürlerinden performanslarının artması için kendilerini tokatlamalarını istedi. Çin sosyal medyasında paylaşılan görüntülerde, hem tokat yiyen erkek çalışanların hem de tokat atan kadın müdürün ağladığı görüldü.

KENDİLERİ İSTEDİ

Videoyu paylaşan kişi, videonun şirketin aylık değerlendirme toplantısında çekildiğini söyledi. Toplantıda kadın müdür, erkek çalışanlara performanslarının artması için ne yapmaları gerektiğini sordu. Çalışanların da daha iyi motive olmak için kendilerini tokatlamalarını istedikleri belirtildi.

Gelen tepkiler üzerine kadın müdür istifa etmek zorunda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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