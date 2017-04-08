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Moto G4 Amazon Prime Exclusive İçin Android Nougat 7.0 Güncellemesi Geliyor
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moto g4 amazon prime exclusive için android nougat 7.0 güncellemesi geliyor

MOTO G4 AMAZON PRİME EXCLUSİVE İÇİN ANDROİD NOUGAT 7.0 GÜNCELLEMESİ GELİYOR

Moto G4 Amazon Prime Exclusive için Android Nougat güncellemesi geliyor. Güncelleme detayları haberimizde.

Tarih : 08 Nisan 2017, 09:50
Puan Ver : Moto G4 Amazon Prime Exclusive İçin Android Nougat 7.0 Güncellemesi Geliyor(10/10)11


Moto G4 Amazon Prime Exclusive için Android Nougat güncellemesi geliyor. Güncelleme detayları haberimizde.



Alışveriş sitesi Amazon, geçtiğimiz yıl firmanın servislerinden Primekullanan müşterilerine MotoG4Prime Exclusiveversiyonunu sunmuştu. Prime üyeleri için 50dolar indirimle satılan bu telefonun kilit ekranında reklamlar vardı. Telefonu ucuza getirmek için bu teklifi kabul eden kullanıcılar, şimdi telefon için gelecek Android7.0 güncellemesine seviniyor.



Moto G4 Amazon Prime Exclusive, sadece ABD'de yaşayanlara özel olarak satılıyor ve XT1625model numarası taşıyor. Amazon'unMotoG4‘ü yakında Android 7.0 Nougat güncellemesialıyor. Telefon güncellemeyi aldığında bildirim ekranında belirecek ve kullanıcılara bu güncellemeyi indirip, kurmak kalacak. Android 7.0 Nougat güncellemesi bu cihaz için NPJ25.93-14yazılım numarasına sahip olacak.



Güncelleme, telefona Android 7.0'ın tüm özelliklerini getirecek. Çoklu pencere modu, bölünmüş ekran modu, özelleştirilebilir hızlı ayarlar, geliştirilmiş bildirim çubuğu ve fazlası güncellemenin getirdikleri arasında yer alıyor.



Güncelleme, ABD'deki Moto G4 Amazon Prime Exclusive sahipleri için yakında yayınlanacak. Bu arada telefonun, firmalardan bağımsız normal versiyonları olanMoto G4ve G4 Plus,NPJ25.93-13 kodlu Android 7.0 Nougat güncellemesini almıştı.



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