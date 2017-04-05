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moto x 2017 için yeni bir görsel sızdırıldı

MOTO X 2017 İÇİN YENİ BİR GÖRSEL SIZDIRILDI

Cep telefonunun muciti olarak lanse edilen Motorola'nın orta segmentteki yeni modeli Moto X 2017 bir kez daha görüntülendi. İşte detaylar.

Tarih : 05 Nisan 2017, 10:08
Puan Ver : Moto X 2017 İçin Yeni Bir Görsel Sızdırıldı(5/10)5


Cep telefonunun muciti olarak lanse edilen Motorola'nın orta segmentteki yeni modeli Moto X 2017 bir kez daha görüntülendi. İşte detaylar.



Motorolabir zamanların en popüler cep telefonu markalarından birisiydi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyordu. Bu durumdaki en önemli detaylardan birisi de o zamanlar gazetelerin kuponla Motorolacep telefonları dağıtıyor olmasıydı. Nitekim Motorola'da aynı Nokiagibi akıllı telefon çağına ayak uyduramadı.



Firma iflasın eşiğindeyken Çinli Lenovotarafından satın alınarak, tekrardan oyuna dahil oldu. Lenovo'da bir araMotorolaismini tamamen kaldırıp, tüm telefonları Lenovologosu altında toplamaya niyetliydi ki geç olmadan bu karardan vazgeçildi.



Motorolaşu aralar ülkemizde pek aktif olmasa da global pazarda, özellikle de Amerika'da son derece sevilen modeller satışa sunuyor. Bunlardan birisi deMoto Xmodeli. Orta segmente hitap eden bu model, fiyatı ve özellikleriyle kısa sürede kullanıcıların favori modellerinden biri olmuştu.



Şu aralar bu modelin gelişmiş hali olan Moto X 2017üzerinde çalışan Motorola'nın yeni modelini ne zaman satışa sunacağı büyük merak konusu. Geçtiğimiz günlerde bir görseli sızdırılan Moto X 2017için geçtiğimiz gün, arka paneli gösteren yeni bir fotoğraf sızdırıldı. Bu fotoğrafa aşağıdan göz atabilirsiniz.



Fotoğrafta da görüldüğü üzereMoto X 2017'nin arka panelinde 2 kamera bulunuyor. Bugüne kadar sızdırılan bilgilerde telefonun 2 kamera ile geleceğine dair bir bilgi yoktu. Açıkçası orta segmente hitap eden bir modelin çift kamera ile gelmesini de kimse beklemiyordu.



Motorola'nın yeni telefonu Moto X 2017'yi önümüzdeki günlerde tanıtması bekleniyor.



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