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moto z2 play resmen tanıtıldı

MOTO Z2 PLAY RESMEN TANITILDI

Motorola, uzun süredir gündemde olan yeni telefonu Moto Z2 Play'i resmen tanıttı. Telefon hem tasarım hem de teknik özellik olarak geçtiğimiz yılki modelden bir hayli farklı.

Tarih : 05 Haziran 2017, 09:14
Puan Ver : Moto Z2 Play Resmen Tanıtıldı(7/10)8


Motorola, uzun süredir gündemde olan yeni telefonu Moto Z2 Play'i resmen tanıttı. Telefon hem tasarım hem de teknik özellik olarak geçtiğimiz yılki modelden bir hayli farklı.



Aylardır devam eden söylentilerin ve sızıntıların ardından Motorola nihayet yeni akıllı telefonu Moto Z2 Play'i resmen tanıttı. Geçtiğimiz yıl çıkan Moto Z Play'in halefi hem tasarımda hem de teknik özelliklerde önemli değişikliklerle geliyor.



Moto Z2 Play; 5.5 inç 1080p IPS LCD ekran, Snapdragon 626 işlemci, 3 GB RAM, 32 GB veya 64 GB depolama alanı, microSD hafıza kartı desteği, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 LE, A-GPS/GLONASS, NFC, USB-C ve 3.5mm kulaklık girişi ile geliyor. Telefonun arka kamerası 12 megapiksel, selfie kamerası ise 5 megapiksel. Telefonun arka kamerası 4K video kaydedebiliyor.



Suya karşı koruma sağlayan nano kaplamaya sahip Moto Z2 Play, geçtiğimiz yılki modelden biraz daha ince. Ancak ekran boyutu ve çerçeve kalınlığı Moto Z Play ile aynı. Bu sayede telefonda geçtiğimiz yıl çıkan Moto Modlar da kullanılabilecek. Ayrıca telefonla birlikte yeni Moto Modlar da satışa çıkacak.



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Etiketler: Moto  Z2  Play  Resmen  Tanıtıldı    haber

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