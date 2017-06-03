Çok yakında resmen tanıtılması beklenen Moto Z2'yi farklı açılardan, açıkça gösteren görüntüler sızdırıldı. Böylece telefonun tasarımı ile ilgili birçok detay kesinleşti.



Çok yakında resmen tanıtılması beklenen Moto Z2'yi farklı açılardan, açıkça gösteren görüntüler sızdırıldı. Böylece telefonun tasarımı ile ilgili birçok detay kesinleşti.



Bildiğiniz gibi Motorola bu yıl birçok yeni telefon satışa çıkaracak. Motorola'nın bu yeni telefonları arasında Moto Z'nin yeni üyeleri de yer alacak. Çok yakında tanıtılacak Moto Z modelleri bir bir görülmeye devam ediyor. Daha dün Z2 Play'den yeni görüntülerin sızdırılmasının ardından bugün de Moto Z2'ye ait görüntüler sızdırıldı.



Sızdırılan bu yeni görüntülerde telefon, farklı açılardan net bir şekilde görülüyor. Bu yeni görüntüler telefonla ilgili son dönemde çıkan bazı iddialara doğruluyor. Telefonun arka kamerası geçtiğimiz yıl çıkan Moto Z'den farklı bir tasarıma sahip. Telefonun arka yüzündeki çift kameranın tasarımı yuvarlak bir şekle bürünmüş. Ayrıca telefonda yer alacak USB Type-C girişi de bu görüntülerle birlikte kesinlik kazandı. Son olarak telefon keskin değil kıvrımlı köşelere sahip olacağı görülüyor.



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