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Motogp 17 Bu Hafta Raflardaki Yerini Alacak
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motogp 17 bu hafta raflardaki yerini alacak

MOTOGP 17 BU HAFTA RAFLARDAKİ YERİNİ ALACAK

Oyun dünyasının şu aralar hayli durgun günler geçirdiğini söylesek sanırım pek de yanılmış olmayız. Özellikle E3 2017'nin ardından yayınlanan oyun sayısında gözle görülür bir düşüş söz konusu. Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda da durumun pek farklı olmadığını görüyoruz.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 10:11
Puan Ver : Motogp 17 Bu Hafta Raflardaki Yerini Alacak(9/10)10


Listeye baktığımızda en fazla dikkat çeken isim ise MotoGP 17 oluyor. MotoGP organizasyonunun resmi oyunu, bu hafta PlayStation 4 için raflardaki yerini alacak. Oyunun Xbox One ve PC sürümleri ise ilerleyen günlerde satışa sunulacak.



11 Temmuz



Final Fantasy 12: The Zodiac Age (PS4)

Minecraft: Story Mode – Season 2 Episode 1: Hero In Residence (PC, PS4, Xbox One)

MotoGP 17 (PS4)

The Bellows (PSVR)

Black the Fall (PC, PS4, Xbox One)

Day D Tower Rush (PS4)

Derelict Fleet (PS4)

Echoes of the Fey: The Fox's Trail (PS4)

Fantastic Contraption (PSVR)

Hunting Simulator (PS4)

Iron Crypticle (PC, PS4, Xbox One)

Leap of Fate (PS4)

Mr. Pumpkin Adventure (Vita)

Mr. Shifty (PS4)

Serial Cleaner (PS4, Xbox One, PC)

Transport Giant (PS4)

Warlocks vs Shadows (PS4)

YamaYama (PS4)



12 Temmuz



The End is Nigh (PC)

Energy Balance (PS4)



13 Temmuz



Asdivine Cross (3DS)

Frisky Business (PS4)



 



E3 2017 fuarının en iyileri belli oldu!

 






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