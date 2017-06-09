MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR
Motorine bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 8 kuruş indirim bekleniyor.
Motorine bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 8 kuruş indirim bekleniyor.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 8 kuruş indirim yapılacağı bildirildi. Gerçekleşmesi beklenen indirimin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 4,42 liradan 4,34 liraya, Ankara'da 4,47 liradan 4,39 liraya, İzmir'de ise 4,43 liradan 4,35 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
kaynak:milliyet
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