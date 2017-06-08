MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR!
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası yaptığı açıklamada motorinde indirim beklendiğini belirtti.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) yaptığı açıklamada motorinde indirim beklendiğini belirtti.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"08 Haziran 2017 tarihlerinde benzin ve motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir. 09 Haziran 2017 tarihinde ise Motorin fiyatlarında indirim bekleniyor."
kaynak:milliyet
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