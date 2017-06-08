

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) yaptığı açıklamada motorinde indirim beklendiğini belirtti.







Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:







"08 Haziran 2017 tarihlerinde benzin ve motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir. 09 Haziran 2017 tarihinde ise Motorin fiyatlarında indirim bekleniyor."







kaynak:milliyet