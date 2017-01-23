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motorlu taşıtlar vergisi ödeyecekler dikkat!

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ÖDEYECEKLER DİKKAT!

2017'de Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 3,83 arttı. MTV'nin ilk taksiti ocak ayında ayında ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenecek.

Tarih : 23 Ocak 2017, 13:36
Puan Ver : Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödeyecekler Dikkat!(6/10)7


2017 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesi 1 Ocak 2017 tarihinde başladı. Vergi ödemek için son tarih 31 Ocak.



İşte Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ocak ayında ödenecek ilk taksitinde hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?



1300 CC ve altındaki otomobiller için;



1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 323 TL



4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 225 TL



1301-1600 CC arasındaki otomobiller için;



1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 517,5 TL



4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 388 TL



1601 cc ve 1800 CC arasındaki otomobiller için;



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 913, 5 TL



4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 714 TL



2001-2500 CC arasındaki otomobiller için;



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 2 bin 158 TL



4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: Bin 567 TL



100-250 CC arasındaki motosiklerler için;



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 61 TL



4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 46 TL



251-650 CC arasındaki motosikletler için;



1-3 yaş: 126 TL



4-6 yaş: 95,5 TL



651-1200 CC arasındaki motosikletler için;



1-3 yaş: 323 TL



4-6 yaş: 192,5 TL



25 kişiye kadar otobüsler için;



1-6 yaş: 979 TL



7-15 yaş: 585 TL



46 kişi ve yukarısı otobüsler için;



1-6 yaş: 1.567 TL



7-15 yaş: 1.306 TL



MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?



1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.



2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.



3- gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.



4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.



 



kaynak:bursahakimiyet








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